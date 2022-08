Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Dopo il successo di Bridgerton, il colosso dello streaming Netflix, è a lavoro su una nuova serie TV in costume: Il Decameron.

Adattamento liberamente ispirato alla raccolta di novelle di Giovanni Boccaccio, pubblicata per la prima volta nel XIV, il progetto è creato da Kathleen Jordan (Teenage Bounty Hunter) e Jenji Kohan (Orange is the New Black). Lo spettacolo è ambientato nel 1348, quando la peste nera colpisce duramente la città di Firenze. Una cerchia ristretta di nobili viene invitata a trovare riparo, insieme ai propri servitori, in una grande villa nella campagna italiana per attendere la fine dell’imperversare della peste, ma il soggiorno si complicherà verso una lotta per la sopravvivenza.

Sebbene Jordan abbia mantenuto l’ambientazione e la collocazione temporale del libro dello scrittore toscano, le vicende saranno quasi inedite e frutto della creatività dell’autrice.

Mike Uppendahl (Ratched) è il regista, mentre i produttori esecutivi sono Jenji Kohan, Blake McCormick e Tara Herrmann per conto della Tilted Productions.

Il Decameron inizierà la sua produzione probabilmente nel 2023 in Italia.

Fonte: Deadline