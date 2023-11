Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

Christopher Storer, noto per aver creato The Bear, è all'opera su un nuovo progetto per FX: si tratta di un'adattamento del romanzo All The Other Mothers Hate Me, la cui trama ruota attorno a una madre americana che sospetta che suo figlio possa essere coinvolto nell'omicidio di un compagno di classe di una prestigiosa scuola privata britannica. Ottenere i diritti del libro non è stata una passeggiata per Storer e FX: hanno dovuto superare ben 12 concorrenti.

L'autrice del racconto è Sarah Harman, una giornalista londinese e corrispondente per la NBC. Pur essendo il suo primo romanzo, All The Other Mothers Hate Me ha suscitato molto interesse, paragonabile a quello di Argylle - un progetto da 200 milioni di dollari che alcuni ritengono sia stato scritto in incognito da una celebrità di rilievo. Harman lavorerà alla stesura della sceneggiatura dell'adattamento, con la collaborazione di Storer.

La produzione di All the Other Mothers Hate Me vedrà la collaborazione di Storer, Josh Senior e Cooper Wehde.

Nel frattempo, prima di avventurarsi nella produzione di All The Other Mothers Hate Me, Storer si occuperà della regia di The Winter of Frankie Machine, tratto dal romanzo del 2006 di Don Winslow, per conto della Paramount Pictures.

Fonte: Comic Book