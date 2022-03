Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il comico Ramy Youssef ha stretto un accordo con Amazon Prime Video per la realizzazione di due stagioni di una nuova serie animata.

Youssef è noto soprattutto per la sua serie parzialmente autobiografica Ramy - disponibile su Starzplay.

La serie è attualmente in produzione e seguirà una famiglia musulmana-americana nei primi anni 2000 che deve imparare a cambiare registro per affrontare la vita di tutti i giorni. Riguardo a questo nuovo progetto, Youssef ha affermato:

"Amazon Studios si è impegnato a realizzare con me uno spettacolo che non avrei mai potuto sognare di realizzare, per non parlare del fatto che faremo sicuramente due stagioni. Insieme a Pam Brady e Mona Chalabi, abbiamo riunito un gruppo speciale di esperti e principianti scrittori per fare qualcosa che spero possa essere un contributo genuino allo spazio animato e alla televisione. Sono entusiasta e grato di esplorare la possibilità di creare cazzate ancora più strane con gli Amazon Studios attraverso questa partnership".

L'ambientazione, il cast e la data di uscita dello show devono ancora essere annunciati.

Fonte: Screen Rant