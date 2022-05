Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Netflix ha rinnovato una delle sue serie originali di successo per la terza stagione: Il Colore delle Magnolie. L'annuncio arriva con la conferma che le star JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliot e Heather Headley torneranno per il nuovo ciclo di episodi, così come la showrunner e produttrice esecutiva Sheryl J. Anderson. I fan dello show saranno sicuramente entusiasti di ricevere questo avviso di rinnovo, poiché la seconda stagione ha lasciato diversi punti in sospeso.

"Avendo intrapreso questo viaggio insieme durante la stagione 2, siamo in un momento in cui Helen ed Erik stanno iniziando a trovare un equilibrio tra tutti i problemi che entrambi stanno affrontando", ha affermato Anderson. "Abbiamo tutti sperimentato nella nostra vita l'incontro con qualcuno di straordinario, ma non è il momento migliore, ci sono molte altre cose da fare".

Anderson ha anche anticipato come la terza stagione interromperà lo status quo con cui molti fan si sono sentiti a proprio agio:

"Uno dei motivi per cui non abbiamo portato molti volti nuovi nella stagione 2 è stato perché abbiamo un insieme straordinario. Guardando a come terminare la stagione 2 e nella speranza di ottenere una stagione 3, abbiamo pensato: 'Non sarebbe divertente se sembra che tutti sappiano esattamente cosa devono affrontare per andare avanti, e poi dal nulla ecco che arriva questa meteora?'. Volevamo indicare che se tornassimo, non tutto sarebbe sotto controllo".

