Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della prossima seconda stagione de Il Colore delle Magnolie, e offre un assaggio di cosa c'è in serbo per Maddie, Dana Sue ed Helen: Maddie si avvicina a Cal, pur trovando il tempo per mettere Bill al suo posto, Dana Sue lotta per scegliere tra Jeremy e Ronnie, ed Helen fa i conti con i propri sentimenti per Erik.

Tutti i 10 episodi della seconda stagione de Il Colore delle Magnolie saranno rilasciati su Netflix venerdì 4 febbraio.

