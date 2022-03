Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 43 minuti fa

Netflix, dopo solo due stagioni, ha cancellato Il Club delle Babysitter - dramma contemporaneo che segue l'amicizia e le avventure di sette amici mentre iniziano la loro attività di babysitter a Stoneybrook, nel Connecticut, continua a crescere. Con il nuovo anno scolastico arriva il boom degli affari, nuove relazioni, viaggi personali e lezioni importanti, ma in tutto questo i membri del club sono sempre presente l'uno per l'altro.

Il Club delle Babysitter ha visto come protagonisti Sophie Grace (Kristy Thomas), Malia Baker (Mary Anne Spier), Momona Tamada (Claudia Kishi), Shay Rudolph (Stacey McGill), Kyndra Sanchez (Dawn Schafer), Vivian Watson (Mallory Pike), Anais Lee (Jessi Ramsey), Alicia Silverstone (Elizabeth Thomas-Brewer), Mark Feuerstein (Watson Brewer) e Marc Evan Jackson (Richard Spire).

"Volevo far parte del mondo creato da Ann M. Martin da quando avevo 7 anni, e per due fantastiche stagioni ho avuto modo di farlo", ha dichiarato la creatrice della serie e showrunner Rachel Shukert. “Era un sogno diventato realtà. Anche se ho il cuore spezzato per non tornare a Stoneybrook per altre 20 stagioni, sono così orgogliosa dell'incredibile spettacolo creato dal nostro fantastico cast e dalla nostra troupe, e dal modo in cui ha portato gioia e conforto a così tanti quando ne avevano più bisogno. Grazie a Walden Media e a Netflix per averci dato l'opportunità di presentare Kristy, Claudia, Stacey, Mary Anne, Dawn, Jessi e Mallory a una nuova generazione di fan che so che li ameranno tanto quanto li abbiamo amati noi”.

Fonte: Variety