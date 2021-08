Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Krysty, Mary Anne, Claudia, Stacey e Dawn sono pronte per tornare ad occuparsi dei bimbi di tutta Stoneybrook: a distanza di quasi un anno dall’annuncio del rinnovo, finalmente il servizio streaming di Netflix ha rivelato la data ufficiale di pubblicazione dei nuovi episodi de Il Club delle BabySitter.

Lo show, secondo adattamento seriale basato sul ciclo di omonimi romanzi di Ann M. Martin, segue le vicende di cinque giovani studentesse delle medie, unite da un forte legame di amicizia, che decidono di mettere su un’attività di babysitter nella loro cittadina.

La seconda stagione, che debutterà ufficialmente il prossimo 11 ottobre, vedrà l’ingresso di nuovi membri all’interno “dell’esclusivo club”: si tratta di Mallory e Jessi, a cui presteranno il volto rispettivamente Vivian Watson e Anais Lee.

A completare il cast ritroveremo Sophia Grace, Malia Baker, Momona Tamada, Shay Rudolph, Alicia Silverstone (Masters of the Universe: Revelation), Mark Feuerstein (Royal Pains) e Marc Evan Jackson (The Good Place).

Per il ruolo di Dawn ci sarà invece un recasting, con l’attrice Kyndra Sanchez che prenderà il posto di Xochitl Gomez.

Vi lasciamo con una carrellata di immagini, da poco trapelate online, tratte proprio dai nuovi episodi.

Fonte: Variety