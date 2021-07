Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 14 giugno 2021

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mercoledì scorso Disney+ ha rilasciato il primo episodio - recensito in questo articolo - di Loki, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe.

Il nuovo spettacolo ha offerto agli spettatori alcune interessanti rivelazioni, come per esempio che le Gemme dell'Infinito e il Guanto dell'Infinito non sono così importanti come si credeva ma, soprattutto, che esistono più versioni di Loki.

L'interprete del protagonista - Tom Hiddleston - ha reagito entusiasticamente alle varianti di Loki.

In una nuova intervista, Hiddleston racconta: "Beh sai, conteniamo moltitudini, come dice il proverbio. Trovo che ci siano così tanti aspetti sfaccettati che coesistono dentro questo personaggio, sia in comunione che in conflitto, e questo mi ci ha fatto lavorare con grande piacere. E poi, avere quella molteplicità interiore esternalizzata è stato emozionante".

Nei fumetti Loki assume molte forme, come per esempio Kid Loki, King Loki e Lady Loki, la seconda delle quali è una che i fan sperano si faccia strada nella serie.

Ad ogni modo, qualunque dimensione di Loki finisca per essere la più presente nella serie, la regista Kate Herron ha precisato che questo prodotto è assolutamente incentrato sull'identità e sull'accettazione di sé stessi:

"Per quanto riguarda i temi, amo le zone grigie. Lo show parla sul serio di ciò che porta qualcuno a essere veramente buono o dannatamente cattivo. Ma in definitiva, siamo davvero soltanto questo? Loki è in una zona grigia. È emozionante essere in grado di raccontare una storia del genere. Con Sex Education abbiamo parlato molto di identità e del sentirsi un outsider, ma in realtà si trattava di trovare la propria gente, un linguaggio comune. Provo la stessa cosa con Loki. È uno show sull'identità e sull'accettazione e anche questo mi ha convinta che sarebbe stato un esperimento grandioso".

Loki è in streaming su Disney+, con un nuovo episodio in uscita ogni mercoledì.

Fonte: Comic Book