Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il versatile regista finlandese A.J. Annila (conosciuto per il suo lavoro a Shadow Lines e Peacemaker) dirigerà la nuova serie thriller - con titolo provvisorio ID - che segna la prima commissione di HBO Max di un programma televisivo premium finlandese.

Ambientata nel mondo delle frodi artistiche, la serie in sei parti è co-creata dall'esperto scrittore Aleksi Bardy (Tom of Finland, Moscow Noir) e Mia Ylönen (Bad Apples, Moscow Noir).

ID ruota attorno all'investigatrice di frodi artistiche Emma, che va sotto copertura per infiltrarsi in una casa d'aste a Stoccolma per indagare sul legame dell'azienda con un famigerato riciclatore di denaro noto come Blanko. Sotto la sua nuova identità, la tranquilla Emma si trasforma in una persona diversa, la festaiola e testa calda Annika. Il suo cambio di personalità fa riaffiorare ricordi a lungo nascosti, costringendo Emma a confrontarsi con il suo passato.

Annila si è detto di essere entusiasta di salire a bordo di quella che definisce una "corsa da brivido altamente divertente" e uno "studio del personaggio delle doppie identità".

Fonte: Variety