Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Carly e Freddie stanno diventando qualcosa, che gli piaccia o no. Questo è solo un piccolo assaggio del trailer della seconda stagione di iCarly, durante il quale i migliori amici di lunga data si baciano per placare un gruppo di fan troppo zelanti. Compresa la mamma di Freddie.

In anteprima venerdì 8 aprile, la seconda stagione di 10 episodi del revival vede la vlogger titolare "rifocalizzare la sua attenzione sui suoi amici e sulla famiglia in seguito alle sue complicazioni romantiche, il tutto mentre lavora per potenziare il suo canale web rianimato", secondo la descrizione di Paramount+. "Spencer e Harper devono anche affrontare nuovi sviluppi personali e di carriera, mentre Freddie bilancia la crescita di Millicent con una nuova app e una nuova ragazza".

