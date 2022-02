Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Nuove ed emozionanti indagini sovrannaturali attendono il giovane Griffin e la sua amica Harper: mentre il pubblico americano è nel pieno della visione della seconda stagione, giunge infatti la gradita notizia che Disney+ ha deciso di rinnovare per un terzo ciclo di episodi I Segreti di Sulphur Springs.

Lo show, creato, scritto e prodotto da Tracey Thomson, segue le vicende del dodicenne Griffin Campbell, che, a seguito di una nuova opportunità lavorativa per il padre, si trasferisce con tutta la famiglia nella cittadina di Sulphur Springs, in Louisiana, prendendo dimora in un hotel abbandonato, il Tremont.

Dopo aver scoperto insieme alla sua amica Harper un portale capace di trasportarli nel passato, i due si troveranno a viaggiare nel tempo per scoprire la verità in merito a Savannah Dillon, una ragazza scomparsa trent’anni prima, il cui fantasma sembra infesti proprio l’albergo in cui il giovane risiede.

Il cast vede la presenza di Preston Oliver, Kyliegh Curran, Elle Graham, Madeleine McGraw, Landon Gordon, Kelly Frye, Josh Braaten e Diandra Lyle, mentre in veste di showrunner troviamo Charles Pratt Jr.

Fonte: Comic Book