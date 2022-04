Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

L'attrice premio Oscar Kate Winslet sarà la protagonista della serie antologica I Am.

La star di Omicidio a Easttown, che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, inclusi l'Emmy, il Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award, reciterà accanto alla figlia, Mia Threapleton. La giovane ha voluto seguire le orme materne da un paio di anni, recitando nel film low budget Shadow (2020) di Carlo Lavagna.

La serie TV, della rete britannica Channel 4, è scritta e diretta dal vincitore del BAFTA Dominic Savage. Ogni episodio, racconta una storia indipendente incentrata su un personaggio femminile, sviluppata in collaborazione con l'attrice che lo interpreta e ispirata a tematiche quali le relazioni, la salute mentale e l'emancipazione. I dettagli delle due protagoniste non sono al momento disponibili. Lo show è stata apprezzato da pubblico e critica, per il suo modo di esplorare l'esperienza della donna attraverso situazioni emotivamente crude, stimolanti e personali.

Savage ha commentato la presenza di Winslet:

"Per me è un vero onore lavorare e collaborare con Kate Winslet a questo primo episodio della nuova stagione. Kate è una leggenda, un talento interpretativo incredibile e sublime, e non vedo l'ora di iniziare a girare questa storia unica e importante che abbiamo creato insieme".

Il premio Oscar per The reader sarà la protagonista dell'episodio intitolato I Am Ruth:

"Ho sempre ammirato il lavoro di Dominic e, in particolare, il suo impegno nel raccontare storie vere".

Fonte: Deadline