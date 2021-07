Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Tommy Martinez (Good Trouble), Emily Rudd (Fear Street) e Udo Kier (The Painted Bird) avranno ruoli ricorrenti nella seconda stagione della serie thriller targata Amazon Prime Video e creata da David Weil, Hunters. I dettagli sulla trama del prossimo lotto di episodi sono ad oggi sconosciuti, così come i personaggi delle new entry.

Conosciamo Martinez dalla serie TV Freeform Good Trouble, che si prepara alla stagione 3B, e di recente ha recitato in un episodio di The Mosquito Coast per Apple TV+. In passato ha lavorato al fianco di Emmy Rossum nell'ottava stagione di Shameless e ha fatto parte di Riverdale.

Rudd è conosciuto per la trilogia Fear Street di Netflix. Di recente è apparsa in The Romanoffs di Matt Weiner e in Electric Dreams di Bryan Cranston - entrambi disponibili su Amazon Prime Video - e Dynasty, targata The CW.

Kier ha collaborato con Lars von Trier, apparendo nella maggior parte dei suoi film tra cui Medea, Europa, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Manderlay, Melancholia, Nymphomaniac (Vol. II) e The Kingdom. Più recentemente, è apparso nei film The Painted Bird, Iron Sky e nel sequel Iron Sky: The Coming Race, Brawl in Cell Block 99 e Downsizing.

Fonte: Deadline