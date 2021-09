Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il debutto di M.O.D.O.K., la piattaforma Hulu è pronta a sfornare una nuova e particolare serie d’animazione basata sui fumetti della Marvel: è arrivato infatti il momento di fare la conoscenza della scimmia killer di Hit-Monkey.

Lo show, creato da Josh Gordon e Will Speck, segue le vicende di un macaco delle nevi giapponese, il cui clan si troverà a soccorrere un sicario in difficoltà di nome Bryce (a cui presterà la voce Jason Sudeikis di The Last Man on Earth).

Quando la morte chiamerà a sé il killer, sarà il primate, guidato dal fantasma dello stesso criminale, a decidere di seguirne le orme e cercare vendetta.

Esigui sono stati finora i dettagli e le notizie circolate in merito al progetto, che lo stesso creatore di M.O.D.O.K., Jordan Blum, ha esaltato, definendolo “incredibile”, ma finalmente qualcosa sembra essersi mosso.

Insieme all’annuncio della data di debutto della serie, è stata finalmente rilasciata online la prima foto ufficiale, grazie alla quale è possibile dare una prima occhiata ai due singolari protagonisti.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Per conoscere quindi questo nuovo personaggio uscito direttamente dalla scuderia della Casa delle Idee, l’attesa non sarà poi così lunga, in quanto le sue avventure esordiranno sul piccolo schermo il prossimo 17 novembre.

Fonte: Comic Book