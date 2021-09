History of Horror 3: Pubblicato il Trailer della prossima Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Tra poco più di un mese sarà tempo di Halloween e i fan dell'horror sono pronti ad accogliere sempre più prodotti di questa categoria. AMC Networks allora è pronta a offrire al pubblico la terza stagione di History of Horror.

La serie TV firmata dal regista statunitense Eli Roth, anche se sembrerebbe non essere così inquietante, ogni episodi risulta essere un'esplorazione dell'evoluzione di variegati sottogeneri. Lo show continuerà a esplorare il divertimento e la paura dei film, sia classici senza tempo che film dell'horror dimenticati. La terza stagione approfondirà eventi del terrore legati alle vacanze, scienziati pazzi e scenari apocalittici.

Lo show riunisce celebri personaggi e autori del mondo horror come Stephen King e Jordan Peele per esplorare i temi più importanti del genere e rivelare le ispirazioni e le lotte dietro alcuni dei suoi più grandi film.

Uno dei maestri dell'horror cinematografico Eli Roth, torna come presentatore accanto ad una schiera di intervistati all-star tra cui Cate Blanchett, Margaret Cho, Jeffrey Combs, Jamie Lee Curtis, Geena Davis, Lex Scott Davis, Robert Englund, Vanessa Hudgens, Giovanni Ribisi, Quentin Tarantino, Jennifer Tilly, Rob Zombie e molti altri.

History of Horror è prodotta da The Content Group e da Marwar Junction Productions (la società dietro Earth to Ned di Disney+) e tra i produttori esecutivi ci sono lo stesso Eli Roth affiancato da Kurt Sayenga e Steven Michaels.

La terza stagione debutterà su AMC+ il 25 settembre e su AMC il 1 ottobre.

Fonte: Comic Book