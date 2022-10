Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Durante il panel del Comic-Con di New York, è stata svela la data di uscita della terza ed ultima stagione di His Dark Materials.

La nuova stagione si baserà sul libro Il cannocchiale d'ambra, l'opera più ambiziosa e complessa di Philip Pullman. La storia seguirà Lyra (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson) mentre viaggiano attraverso mondi diversi per ritrovarsi. Gli spettatori incontreranno nuovi personaggi, inclusi tre angeli ribelli: Balthamos (Kobna Holdbrook-Smith), Baruch (Simon Harrison) e Xaphania (Chipo Chung). Gli angeli verranno aizzati contro l’Autorità da Lord Asriel (James McAvoy), che creerà un vero e proprio esercito.

L'ideatore e sceneggiatore Jack Thorne (The Eddy) ha dichiarato che la prossima stagione avrà uno spessore maggiore a differenza delle stagioni passate. Inoltre Thorne ha promesso ai fan che la chiusura sarà emozionante e toccante per la storia di Lyra.

"La terza stagione è incredibile. È in assoluto la cosa più strana che abbia mai girato. Abbiamo visitato delle location stranissime, abbiamo girato scene surreali in cui si parla di angeli e di dei e di cose di questo tipo. È stata strana da girare, e le scenografie e tutto il resto erano incredibili. Le prime due stagioni erano fantastiche, ma questa sarà su un altro livello".

I nuovi otto episodi della serie TV anglo-statunitense saranno presentati in anteprima lunedì 5 dicembre su HBO. Ogni settimana verranno rilasciati due nuovi episodi, con il finale in arrivo lunedì 26 dicembre.

In Italia His Dark Materials è disponibile su NOW.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Screen Rant