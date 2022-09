Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre le notizie sulla terza stagione di His Dark Materials - Queste Oscure Materie si sono finora fatte desiderare, sono finalmente state condivise le prime immagini del nuovo lotto di episodi, che anticipano il ritorno di James McAvoy.

Il popolare adattamento della HBO dell'omonima trilogia di libri di Philip Pullman è attualmente in produzione per la sua terza stagione e ultima stagione. Mentre il cerchio della storia si chiuderà, ci saranno volti nuovi nei nuovi episodi. Sian Clifford (Fleabag) e Jonathan Airs (Sherlock), che interpreteranno l’agente Salmakia e il comandante Roke, saranno entrambi spie Gallivespian, ovvero umanoidi che si sono evoluti sulla terra.

La terza e ultima stagione della serie TV adatterà Il Cannocchiale d'Ambra, il più complesso romanzo della trilogia di Pullman, in cui Lyra (Dafne Keen) e Will (Amir Wilson) si ritroveranno a viaggiare tra mondi diversi per ritrovarsi. Nel cast torneranno anche Ruth Wilson, James McAvoy, Will Keen, Simone Kirby. Tra le novità già annunciate vedremo Adewale Akinnuoye-Agbaje e Jamie Ward.

Non si hanno ancora notizie ufficiali in merito alla data di debutto della terza stagione di His Dark Materials, ma dovrebbe arrivare entro la fine del 2022.

Nel frattempo, le due stagioni precedenti sono disponibili su NOW.