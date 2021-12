Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 18 ore fa

L’ultimo capitolo delle avventure della piccola Lyra Belacqua e del suo fido daimon Pantalaimon sono ormai in procinto di arrivare: con la terza stagione ormai in produzione da tempo e nuovi interpreti pronti per essere scoperti dal pubblico, il sipario presto calerà sull’amata serie fantasy His Dark Materials.

Mentre i fan si stanno preparando all’evento, in attesa di conoscere la data della premiere, ancora non ufficialmente annunciata, James McAvoy, interprete dello studioso ed esploratore Lord Asriel, ha voluto stuzzicare i fan condividendo un’immagine su Instagram.

Il post, che trovate in calce all’articolo, presenta uno scatto che ritrae l’attore nei panni del padre della protagonista, accompagnato da un messaggio che recita: “Non vedo l’ora che arrivi la terza stagione di His Dark Materials”, esprimendo in questo modo il suo stesso entusiasmo per i nuovi episodi.

L’epilogo dello show, che adatterà proprio “Il Cannocchiale d’Ambra”, ultimo romanzo della trilogia scritta dall’autore britannico Philip Pullman, vedrà Lyra (Dafne Keen, apparsa nella pellicola Logan – The Wolverine) e Will (Amir Wilson di Lettera al Re) viaggiare per numerosi e differenti mondi nel tentativo di ritrovarsi.