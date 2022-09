Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Chi di noi non ha mai sperato di vedere Troy, Gabriella e tutti i protagonisti dei film di High School Musical comparire nella serie TV di Disney+? Secondo le ultime notizie, potrebbe esserci la possibilità che ciò accada in un futuro non troppo lontano.

La terza stagione di High School Musical: The Musical - La Serie ha visto Corbin Bleu tornare nel franchise, interpretando una versione più adulta di sé stesso. Questo, insieme ai post sui profili social di Zac Efron e Vanessa Hudgens, fa sì che i fan si chiedano se non sia davvero in arrivo una reunion.

In una recente intervista lo showrunner dello spettacolo Tim Federle ha parlato della prospettiva di una reunion. Il recente ritorno di Bleu gli ha fatto pensare a modi creativi per riportare il resto del cast originale nella storia:

"Corbin si è divertito molto in questa stagione, mi ha detto: 'Se vuoi che io torni, sappi che ci sono'. Quindi questo mi ha ispirato a pensare a una possibile reunion. Il nostro spettacolo è così meta che un giorno si trasformerà in Inception. Siamo davvero elettrizzati".

Federle ha anche parlato dei post di Efron e Hudgens, che mostravano l'originale East High. Lo showrunner ha confermato che i loro post non hanno nulla a che fare con la serie, anche se sta attualmente cercando di trovare un modo per coinvolgerli:

"La considererò una straordinaria coincidenza, ma ci piacerebbe riavere Zac, Vanessa e tutti gli altri, quindi stiamo lavorando attivamente su questo aspetto, in questo momento".

