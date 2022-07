Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

High School Musical: The Musical - La Serie tornerà su Disney+ per la sua terza stagione alla fine del mese, portando i fan in un viaggio lontano da East High e Camp Shallow Lake. Anche se in questa stagione ci sarà molto divertimento, ci sarà anche un addio clamoroso, poiché questa sarà l’ultima stagione per Nina (Olivia Rodrigo).

Questo è risultato inevitabile, considerata la fama dell’attrice dopo il suo acclamato album di debutto, Sour. Alla fine della seconda stagione a Nina è stata data l’opportunità di andare a Los Angeles e intraprendere la carriera da cantautrice. Nella terza, la ragazza sarà nella città a inseguire i suoi sogni da sola, lontana dal gruppo dei personaggi.

Lo showrunner della serie TV, a tal proposito, ha dichiarato:

"Penso che sia pronta a esplorare il mondo al di fuori dei corridori della East High. E la stessa Olivia sta vivendo un’esplosione così monumentale nell’industria musicale, che questa sembrava la cosa giusta da fare, lavorare con Olivia per dire: 'Come possiamo portarti là fuori nel mondo con noi?'. Noi eravamo tutti orgogliosi di sostenerla".

Tim Federle ha continuato dicendo che la storia di Olivia Rodrigo nella terza stagione è quella di dare a Nina un “degno commiato”, che a sua volta darà agli altri personaggi più tempo al centro della scena.

High School Musical: The Musical: La Serie tornerà su Disney+ il 27 luglio.

Fonte: Comic Book