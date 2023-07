Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

High Desert non tornerà con una seconda stagione: a darne la conferma è stata la star della serie TV Patricia Arquette, la quale ha annunciato che la produzione non aveva ricevuto il via libera da Apple TV+.

"Molti di voi hanno chiesto se High Desert avrebbe avuto una seconda stagione, quindi volevo solo farvi sapere che abbiamo appena scoperto che non ci sarà. Questo è davvero triste per tutti noi", ha affermato l'attrice, che ha poi esteso la sua gratitudine alla troupe, agli scrittori e agli attori dello spettacolo. “Ci siamo proprio divertiti. Adoro Peggy e quel mondo punk rock. Grazie a voi per aver guardato lo show. Non si può sempre vincere".

Secondo la descrizione rilasciata dalla piattaforma, "Peggy Newman, da poco disintossicata dalla droga e dopo la morte della madre con cui viveva in una cittadina nel deserto di Yucca Valley, California, decide di cominciare una nuova esistenza e diventa un investigatore privato".

Fonte: Variety