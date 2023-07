Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 25 luglio 2023

Pochi giorni separano i fan dalla visione della seconda stagione di Heartstopper. Netflix ha recentemente svelato il trailer ufficiale, che anticipa l’evoluzione della storia d’amore di Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke).

Basata sull'omonimo romanzo grafico di Alice Oseman, la serie TV è stata rilasciata nel 2022 ricevendo recensioni molto positive, vincendo 5 Children's and Family Emmy Awards e ottenendo il doppio rinnovo.

Il finale del ciclo inaugurale, aveva mostrato Charlie giù di morale per la storia con Nick. Il ragazzo aveva lasciato la squadra di rugby e si era allontanato, mentre Nick era rimato spaventato dalle possibili conseguenze di un coming out. Trovato la chiarezza e il coraggio necessari, Nick alla fine ha detto a Charlie di non voler rompere con lui.

Nella nuova stagione, la coppia navigherà col vento in poppa, cogliendo opportunità e sperimentando prime volte, in un viaggio a Parigi con la scuola. Al contrario, non andrà altrettanto bene per Tara (Corinna Brown) e Darcy (Kizzy Edgell), mentre per Elle (Yasmin Finney) e Tao (William Gao) arriverà finalmente il momento di andare oltre i convenevoli e capire se tra loro potrà esserci qualcosa di più di un'amicizia.

I nuovi 8 episodi saranno rilasciati dal 3 agosto su Netflix.

Fonte: Variety