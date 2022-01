Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Nell'ultimo anno Netflix ha portato i suoi spettatori ad Eternia non una, ma ben due volte: con la serie TV di Kevin Smith, Masters of the Universe: Revelation, e con He-Man And The Masters Of The Universe. Adesso sul profilo ufficiale di Twitter è stata annunciata l'uscita della seconda stagione di quest'ultima.

You won't have to wait long! He-Man and the Masters of the Universe Season 2 is coming March 3! #WeHaveThePower pic.twitter.com/mkw1I4pyb3 — Masters of the Universe (@MastersOfficial) January 26, 2022

"Non dovrete aspettare molto! La seconda stagione di He-Man and the Masters of the Universe arriverà il 3 marzo".

Mentre la serie di Smith ha preso una svolta più adulta nel mondo di Eternia, agendo come una sorta di riavvio graduale della serie animata originale, He-Man And The Masters of the Universe ha introdotto una nuova generazione nelle avventure del principe Adam e compagnia, dando agli spettatori una nuova interpretazione di cattivi come Skeletor, Evil-Lynn e altri. Con la prima stagione della serie animata, ha rilasciato dieci episodi che hanno riunito nuove versioni di questi personaggi classici, fondendo insieme la tecnologia futuristica con la magia classica, dando a tutti i suoi personaggi alcuni seri cambiamenti.

Al momento, non si sa se lo show di Kevin Smith tornerà o meno su Netflix per una nuova stagione, anche se considerando cliffhanger dell'ultimo episodio immaginiamo che ci siano ancora molte cose da raccontare.

Fonte: Comic Book