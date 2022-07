HBO Max Cancella Gordita Chronicles dopo una sola Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

A poche settimane dal debutto della prima stagione, giunge online la notizia che il servizio streaming di HBO Max ha deciso di procedere con la cancellazione della comedy Gordita Chronicles.

Stando a quanto comunicato, la decisione sembra sia stata presa non a causa di una recezione negativa da parte degli abbonati o da riscontri contrastanti dalla critica, bensì per scelte legate al genere di programmi verso i quali pare puntare la piattaforma.

“Gli show per bambini e famiglie non sono al momento il nostro target e, di conseguenza, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di porre fine a Gordita Chronicles su HBO Max” – ha così dichiarato un portavoce dello streamer - “La serie ha ottenuto il plauso della critica e un seguito fedele. Siamo orgogliosi di aver lavorato con la creatrice Claudia Forestieri e i nostri due grandi produttori esecutivi, Eva Longoria e Zoe Saldaña, per portare sullo schermo il viaggio di Cucu. Ringraziamo loro, il talentuoso cast e la troupe per aver creato uno show così sincero e rivoluzionario, che ha raggiunto il cuore di un numero considerevole di spettatori”.

Ambientata negli anni ’80, la comedy seguiva le vicende di Cucu “Gordita” Castelli (Olivia Goncalves), una ragazzina di dodici anni originaria di Santo Domingo, che si trasferisce con il padre Víctor (Juan Javier Cardenas), dirigente marketing di una compagnia aerea, la madre Adela (Diana Maria Riva) e la sorella maggiore Emilia (Savannah Nicole Ruiz) a Miami.

Malgrado la nuova vita non sia come se l’aspettavano, la famiglia s’impegnerà ad affrontare tutte le sfide che si pareranno sulla loro strada.

Fonte: Variety