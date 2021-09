HBO Max arriva in Europa. Ecco le Date e le Nazioni Interessate

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

WarnerMedia lancerà HBO Max il 26 ottobre in sei territori europei, inclusa la Spagna, paesi scandinavi e Andorra, che saranno i primi mercati a ricevere il servizio streaming di video on demand statunitense.

HBO Max sarà disponibile per i nuovi clienti e per i clienti esistenti di HBO España, HBO Nordic e HBO Go (scomparso negli Stati Uniti ma che continua ad operare in alcune parti del mondo). Prezzi, prodotti e dettagli sulla programmazione saranno rivelati in occasione di un evento di lancio virtuale a ottobre.

Lanciato negli Stati Uniti a maggio 2020, HBO Max ha iniziato la sua espansione internazionale a giugno, raggiungendo 39 territori in America Latina e Caraibi.

WarnerMedia ha affermato che altri 14 territori saranno online nel 2022. In questa ondata ci saranno: Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia. Altri territori dovrebbero essere aggiunti all'elenco in futuro.

Mentre il lancio globale continua, il Regno Unito, la Germania e l'Italia rimangono per ora off limits a causa di un accordo di distribuzione a lungo termine che HBO ha raggiunto con Sky. Quell'accordo durerà fino al 2025, anche se i dirigenti hanno indicato di essere interessati a provare un'uscita anticipata. Il rapporto di distribuzione è stato formato in un'era precedente, prima che WarnerMedia diventasse un partecipante a pieno titolo alla competizione in streaming.

HBO Max sta ora affrontando colossi quali: Disney+, Netflix e Amazon Prime Video su tutti, quindi l'apertura globale è un elemento strategico chiave. ViacomCBS e NBCUniversal hanno recentemente unito le forze per SkyShowtime, una nuova offerta di streaming destinata all'Europa e ad altre parti del mondo.

Johannes Larcher, capo di HBO Max International ha voluto esprime così il suo entusiasmo:

"Questo è un momento storico in quanto HBO Max sbarca in Europa. I film e le serie WarnerMedia come Harry Potter, Game of Thrones e The Big Bang Theory sono titoli che appassionano i fan di tutta Europa e HBO Max è stato creato per fornire loro un'esperienza di visione più intuitiva e conveniente per questi e una vasta gamma di altri fantastici titoli".

Fonte: Deadline