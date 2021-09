Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione! Allerta per tutti i fan accaniti di Rick and Morty, I Griffin, I Simpson, BoJack Horseman e così via: una nuova serie TV animata per adulti sta arrivando e sembra che sarà uno spasso.

HBO Max la quale da sempre riesce ad accontentare il pubblico variegato con tutti prodotti eccellenti e diversificati, ha pubblicato il trailer ufficiale della sua nuova serie animata per adulti, Ten Year Old Tom, scritta e interpretata da Steve Dildarian (The Life and Times of Time) che donerà la sua voce a Tom e sarà anche produttore esecutivo con la compagnia del veterano Nick Weidenfeld (The Boondocks, Rick And Morty).

Questa la sinossi ufficiale della serie TV:

"Essere un bambino è abbastanza difficile per Tom ma quando le cattive influenze sembrano nascondersi dietro ogni angolo - per via di genitori litigiosi e trafficanti di droga, conducenti di autobus, amministratori scolastici che vogliono andare a letto con sua madre - diventa assolutamente impossibile. Gli adulti nella vita di Tom hanno certamente buone intenzioni ma non riescono a dare il giusto esempio".



La serie TV sarà composta da dieci episodi i quali debutteranno sul servizio streaming il 30 Settembre. A comporre il talentuoso cast ci saranno anche Byron Bowers, Todd Glass, Gillian Jacobs, Edi Patterson e John Malkovich, David Duchovny come gelataio malinconico, Jennifer Coolidge come una mamma di calcio troppo zelante, Natasha Lyonne, Mark Proksch, Tim Robinson, George Wallace e altri ancora.

Dildarian ha raccontato così:

"Volevo scrivere uno show su un ragazzo che sta cercando di dare un senso al mondo che lo circonda e tutto senza il bisogno di tirare pugni. HBO Max è la casa perfetta per uno show come quello, e sono davvero grato per questa opportunità".

