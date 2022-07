Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The Time Travaler’s Wife della HBO si conclude dopo una sola stagione.

Basata sul romanzo best-seller di Audrey Niffenegger, la serie tra il romantico e il fantasy è stata scritta e prodotta da Steven Moffat, co-creatore di Sherlock e di alcuni episodi Doctor Who. Composta da sei puntate, la trama segue l’intricata storia d’amore tra Clare (Rose Leslie) e Henry (Theo James) e di un matrimonio con un grosso problema: il viaggio nel tempo.

I vertici della rete, annunciando che la serie TV sarebbe presto giunta a una conclusione, hanno affermato:

"Anche se la HBO non andrà avanti con una seconda stagione di The Time Traveler's Wife, è stato un privilegio collaborare con i maestri della narrazione Steven Moffat e David Nutter. Siamo molto grati per la loro passione, il duro lavoro e la cura con cui hanno adattato questo amato libro. Ringraziamo anche Theo e Rose, e il resto del nostro brillante cast per le loro grandi interpretazioni, che hanno completamente affascinato il pubblico".

Sebbene non fosse ancora chiaro se The Time Traveler’s Wife sarebbe stata una serie limitata, la prima stagione sembrava aver creato i presupposti per una seconda. Il finale del primo capitolo, infatti, si è concluso solo a metà della storia di Clare e Henry: il giorno del loro matrimonio, con un riferimento al loro futuro insieme, e i tentativi falliti di avere figli.

Questa notizia non può che lasciare delusi i tanti fan, considerando il grande apprezzamento che questa serie aveva ottenuto.

