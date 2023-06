Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

La quarta stagione di Harley Quinn ha finalmente una data di uscita: la serie animata tornerà ufficialmente su Max il 27 luglio, quasi un anno dopo il debutto della terza.

Billy Wee, vicepresidente dei progetti animati di Max, ha espresso il suo entusiasmo:

"Patrick Schumacker, Justin Halpern e il loro incredibile team di artisti e sceneggiatori hanno creato qualcosa di esplosivo, divertente e originale, e siamo contenti di continuare questo viaggio con loro e con i fan. È stato incredibile vedere lo show crescere e evolversi in questa stagione e non potremmo chiedere un team di collaboratori più talentuosi e dedicati".

Peter Girardi, vicepresidente esecutivo, ha aggiunto:

"Non riesco neanche a pensare ai nuovi livelli di caos e guai in cui Harley, Ivy e la banda possono trovarsi con una quarta stagione Ma sono grato ai nostri partner di HBO Max per aver continuato questa corsa folle con noi in modo che tutti possiamo scoprirlo".

Mentre il regista Patrick Shumacker ha anticipato che i nuovi episodi si concentreranno molto sul personaggio di Poison Ivy:

"Sarah Peters scrive Ivy come nessun altro, e la quarta stagione esplorerà il suo personaggio ancora di più".

Fonte: Comic Book