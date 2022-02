Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo circa tre mesi dal debutto del primo ciclo di episodi della comedy Harlem, accolta positivamente dalla critica e nominata ai GLAAD Media Award come miglior nuova serie TV, lo spettacolo viene rinnovato da Amazon Prime Video per una seconda stagione.

Ambientata nell'omonimo vibrante quartiere black di New York, lo show narra le vicende di quattro migliori amiche che si sono conosciute mentre frequentavano la New York University e che ora, all'età di trent'anni, cercano di bilanciare l'amore, la vita e le loro carriere come professioniste. Camille (Meagan Good) è una giovane e popolare professoressa di antropologia alla Columbia University, Tye (Jerrie Johnson) è una creatrice di app di incontri omosessuali di successo che preferisce mantenere il romanticismo a debita distanza, Quinn (Grace Byers) è una stilista di moda e gestisce un'azienda in difficoltà e infine, Angie (Shoniqua Shandai), è una cantante e attrice sicura di sé che vive con Quinn.

Di recente, l'ideatrice della serie TV Tracy Oliver ha espresso il suo entusiasmo riguardo al rinnovo:

"Quando sono entrata in un bar di Harlem e ho sentito la gente discutere con entusiasmo della serie TV, ho capito che stavamo avendo successo. La serie TV ha trovato l'approvazione di tante persone e sono oltremodo grata ad Amazon per averle regalato una seconda stagione. Soprattutto, sono entusiasta di riunirmi allo splendido cast".

Inoltre, Vernon Sanders di Amazon Studios, ha dichiarato:

"Culturalmente rilevante, acclamata dalla critica e spassosissima, Harlem e Tracy Oliver hanno realizzato qualcosa di molto speciale con la prima stagione di questa serie. Affrontando i conflitti della vita con leggerezza e risate, la serie ha significato così tanto per i nostri clienti Prime Video in tutto il mondo e si adatta perfettamente ai tipi di storie che miriamo a raccontare".

La prima stagione di Harlem è disponibile su Amazon Prime Video.

Fonte: Variety