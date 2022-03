Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

A un passo dal debutto di Halo, Paramount+ ne rilascia un nuovo trailer. Lo spettacolo vede in particolare Pablo Schreiber nei panni di Master Chief, ma presenterà personaggi vecchi e nuovi oltre al noto Spartan.

Il nuovo trailer si concentra sul conflitto tra l'umanità e i Covenant, stabilendo rapidamente la posta in gioco per la serie. I fan noteranno che Master Chief è per lo più assente da questo trailer, ma è probabile che la piattaforma stia cercando di conservare le sequenze migliori per lo spettacolo stesso.

"Halo è un'opportunità per la creazione di mondi aggiuntivi per Paramount+ e siamo entusiasti di offrire ai fan una seconda stagione da aspettare con impazienza prima del lancio della serie il mese prossimo", aveva affermato in precedenza Tanya Giles, chief programming officer di Paramount+ riguardo al rinnovo di Halo. "La serie TV offrirà un'esperienza da brivido sia per i fan del gioco che per i non giocatori, poiché lega insieme immagini straordinarie con uno sguardo più approfondito alle storie personali dietro questi personaggi iconici, il tutto ambientato all'interno di un'epica battaglia per il futuro dell'umanità".

Halo sarà disponibile su Sky e su NOW dal 24 marzo, quindi lo stesso giorno del debutto negli USA. Il 28 marzo sarà poi disponibile su Sky Atlantic nella versione provvista di doppiaggio in italiano.

Fonte: Comic Book