Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Recentemente Sky ha aggiornato la lista dei programmi che usciranno nel mese di marzo, e tra questi compare anche l'inedita serie TV Halo.

Ispirata al celebre franchise di viodeogiochi prodotto da Microsoft per Xbox, la serie TV debutterà su Sky a partire dal 28 marzo, con appena quattro giorni di ritardo rispetto alla messa in onda negli USA.

Lo show segue le vicende di John-117 (Pablo Schreiber) Master Chief, che svela i segreti di una civiltà perduta, mentre combatte contro un'alleanza aliena nota come Covenant. Mentre Master Chief tenta di arginare l'assalto alieno, nascono nuove fazioni. La maggior parte del genere umano è protetto dal governo terrestre e dal Comando spaziale delle Nazioni Unite, ma ci sono anche insediamenti umani indipendenti che si oppongono a questa giurisdizione.

La produttrice Kiki Wolfkill ha recentemente parlato dello show, in particolar modo proprio del soldato scelto John-117, rivelando che gli episodi lo presenteranno sotto una luce differente rispetto a quello a cui sono abituati i fan del videogioco:

"Per la serie TV, vogliamo essere in grado di fare qualcosa di nuovo su Halo, vogliamo che le persone siano in grado di sperimentarlo in modo diverso. È una grande responsabilità, e, sai inoltre entra in gioco anche il desiderio personale di voler creare qualcosa di straordinario. Metti insieme tutte queste cose, e non c'è spazio per farsi prendere dal panico".

Paramout+ ha già rinnovato Halo per una seconda stagione.

La prima stagione debutterà il 24 marzo negli USA e il 28 marzo su Sky e su NOW.