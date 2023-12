Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nelle scorse ore Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale e delle nuove immagini di Griselda, che mette in mostra la trasformazione di Sofia Vergara nella Regina della droga Griselda Blanco. Conosciuta soprattutto per i suoi ruoli comici - come quello di Gloria Delgado-Pritchett in Modern Family - Vergara è pronta a dimostrare le sue capacità interpretative nella serie TV in arrivo.

Nato dai creatori Eric Newman, Doug Miro, Ingrid Escajeda e Carlo Bernard, lo spettacolo racconta la vita della colombiana Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli più redditizi della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80, la miscela letale di insospettabile ferocia e fascino di Blanco l'ha aiutata a destreggiarsi abilmente tra affari e famiglia, portandola a diventare ampiamente conosciuta come "Vedova Nera".

Il cast vedrà la presenza di:

Alberto Guerra - Dario;

- Dario; Vanessa Ferlito - Carmen Gutiérrez;

- Carmen Gutiérrez; Alberto Ammann - Alberto Bravo;

- Alberto Bravo; Christian Tappan - Arturo;

- Arturo; Diego Trujillo - German Panesso;

- German Panesso; Paulina Davila - Carmen;

- Carmen; Gabriel Sloyer - Diaz;

- Diaz; Juliana Aidén Martinez - June;

- June; Martin Rodriguez - Rivi;

- Rivi; José Zúñiga - Amilcar;

- Amilcar; Fredy Yate - Chucho Castro;

- Chucho Castro; Paulina Dávila - Isabel;

- Isabel; Camilo Jiménez Varón - Rafa Salazar;

- Rafa Salazar; Julieth Restrepo - Marta Ochoa;

- Marta Ochoa; Carolina Giraldo (Karol G) - Carla.

Griselda - composta da 6 episodi - uscirà su Netflix il 25 gennaio 2024.

