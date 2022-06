Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Jesse Williams, meglio conosciuto come il dottor Avery in Grey's Anatomy, non ha dubbi sul fatto che la serie TV non potrebbe sopravvivere senza Ellen Pompeo.

Andato in onda per la prima volta nel 2005 su ABC, Grey's Anatomy - creato da Shonda Rhimes - è diventata una delle serie TV cult e più popolari in rete. Recentemente è stata conclusa la 18esima stagione.

Nonostante la grande popolarità, si dice che il personaggio di Meredith potrebbe volgere al termine prima o poi, tant'è che i fan hanno ipotizzato che la 19esima stagione potrà essere l'ultima. In questi quasi 20 anni numerosi attori si sono avvicendati nel cast, che comprende: Sandra Oh, Giacomo Gianniotti, Katherine Heigl, Sara Ramirez, Eric Dane e Williams, che ha lasciato lo show l'anno scorso.

L'attore ha recentemente rilasciato un'intervista, affermando che Ellen (Pompeo) sia il cuore pulsante dello show, e che dubita che lo spettacolo possa continuare, quando questo cuore cesserà di battere, o perlomeno nulla sarà più lo stesso.

Jesse Williams ha dichiarato:

"Non so, sarebbe uno spettacolo diverso, lei è il cuore dello spettacolo, è Grey, così improbabile. Ma ancora una volta, non lavoro più per il progetto, per cui non importa il mio pensiero".

Non ci sono più molti membri del cast originale rimasti in Grey's Anatomy, e senza il personaggio principale, è altamente improbabile che i fan resteranno soddisfatti, ragion per cui resta da vedere se la 19esima stagione segnerà una conclusione, o se continuerà senza la sua punta di diamante.

Tutte le stagioni di Grey's Anatomy sono disponibili in streaming su Disney+.

Fonte: Screen Rant