Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 55 minuti fa

Nonostante il pubblico di Grey’s Anatomy si sia recentemente rattristato per l’abbandono di un altro dei protagonisti, avvenuto proprio nella premiere di metà stagione andata da poco in onda, è giunta la notizia che un nuovo interprete è pronto a fare il suo ingresso fra i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital.

È stato infatti comunicato che Skylar Astin, visto in Crazy Ex-Girlfriend e nel ruolo di Max ne Lo Straordinario mondo di Zoey, apparirà in un ciclo di episodi della diciottesima stagione dell’amato medical-drama.

L’attore presterà il volto a Todd Eames, un attraente ed elegante esperto di scienze ambientali, che si recherà nel celebre ospedale di Seattle per far visita alla sorella in gravidanza, paziente della dottoressa Jo Wilson (Camilla Luddington).

Che possa essere il nuovo interesse amoroso della sfortunata specializzanda in ostetricia?

Per averne la conferma non resta che attendere il prossimo 24 marzo, quando il nuovo personaggio farà il suo ufficiale debutto sul piccolo schermo.

Fonte: TVLine