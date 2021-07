Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 19 giugno 2021

La serie TV teen drama Grand Army, incentrata sulla vita di cinque studenti che lottano per il successo, la sopravvivenza e libertà in una scuola superiore di Brooklyn, è stata cancellata da Netflix dopo solo una stagione.

Creato dall'autrice teatrale ed educatrice Katie Cappiello, la cui opera teatrale Slut del 2013 ha ispirato una delle trame principali, lo show è stato presentato in anteprima ad ottobre. In occasione dell'uscita della serie TV, la creatrice aveva spiegato di aver lavorato al progetto per quasi 20 anni ascoltando decine di adolescenti disagiati che le avevano confidato problemi scolastici e familiari.

Il tono per certi aspetti assai cupo della prima stagione, forse non ha aiutato Grand Army ad emergere dal vastissimo catalogo del colosso dello streaming.

Il cast includeva Odessa A'zion nel ruolo della ballerina Joey Del Marco, Odley Jean come il giocatore di basket Dominique Pierre, Amir Bageria come Siddhartha Pakam, componente della squadra di nuoto, Maliq Johnson (When They See Us) nel ruolo del musicista Jayson Jackson e Amalia Yoo come Leila Kwan Zimmer, una ragazza cinese-americana adottata da una famiglia ebrea e caucasica.

Fonte: Entertainment Weekly