Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 ore fa

Dopo la cancellazione della serie TV da parte di Peacock, Girls5eva è pronta a debuttare su Netflix con la sua terza stagione - di cui il gigante dello streaming ha condiviso il trailer ufficiale.

Secondo la descrizione dei nuovi episodi, "Il gruppo tutto al femminile della fine degli anni '90, composto da Dawn, Wickie, Summer e Gloria, è tornato insieme dopo aver registrato un nuovo album, Returnity. Senza avere un progetto, un manager o location già prenotate le ragazze si infilano in un furgone e partono verso l'ignoto, facendo del loro meglio per promuovere l'album e tornare alla ribalta. Nel corso del viaggio le Girls5eva affrontano la vita on the road, mettono alla prova le loro relazioni, suonano alla festa di compleanno di un miliardario, se la spassano, si confrontano con i genitori che credevano le avessero ostacolate, incontrano la più grande pop star del pianeta e si chiedono se vogliono davvero tornare al successo. Riusciranno a tornare rapidamente in auge e a vendere il documentario sul loro tour oppure la strada le farà a pezzi?".

La terza stagione di Girls5eva uscirà su Netflix il 14 marzo.

Fonte: Comic Book