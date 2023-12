Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Jennifer Love Hewitt è diventata uno dei volti più noti degli ultimi anni grazie al suo ruolo in 9-1-1, ma soprattutto al grande successo ottenuto con l'interpretazione di Melinda Gordon in Ghost Whisperer.

Recentemente l’attrice texana è intervenuta come ospite al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum. Quando le è stato chiesto se sarebbe interessata a un revival di Cinque in Famiglia - la serie TV degli anni '90 che ha lanciato definitivamente la sua carriera - Hewitt ha risposto:

"No, però rifarei Ghost Whisperer, era uno dei miei lavori preferiti. Melinda Gordon è stata senza dubbio uno dei miei personaggi migliori, personalmente il mio preferito. Mi piacerebbe tornare a interpretarla".

Ghost Whisperer è andato in onda In Italia per cinque stagioni su FOX Life, dal 2006 al 2010. La trama si focalizza sulla proprietaria di un negozio di antiquariato, Melinda, con la capacità di vedere e parlare con le anime delle persone defunte rimaste ancorate nel mondo dei vivi. Il cast principale includeva anche David Conrad nel ruolo del marito di Melinda e Camryn Manheim in quello di Delia Banks, la sua migliore amica.

Lo spettacolo è stato cancellato alla fine della quinta stagione da CBS.

Ghost Whisperer è disponibile in streaming su Disney+.

Fonte: Comic Book