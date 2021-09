Generation 2 non ci sarà! Cancellata la Serie TV di HBO Max

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Generation non ottiene il rinnovo per una seconda stagione. La serie è stata ideata dal duo padre-figlia Daniel Barnz e Zelda Barnz, ed ha debuttato l’11 marzo. Lo show gira attorno a degli studenti del liceo in Orange County (California), che esplorano la loro sessualità e le loro certezze all’interno di una comunità conservatrice.

Un portavoce di HBO Max ha così commentato:

“Non andremo avanti con una seconda stagione di Generation. Siamo molto orgogliosi di aver collaborato con Zelda e Daniel Barnz per rappresentare fedelmente ed autenticamente i giovani LGBTQ con un gruppo così vario di personaggi e di storie stratificate. Ringraziamo loro ed il nostro cast meravigliosamente dotato per tutto il loro duro lavoro e per la loro collaborazione”.

Il cast di Generation comprende Nathanya Alexander (Arianna), Chloe East (Naomi), Nava Mau (Ana), Lukita Maxwell (Delilah), Haley Sanchez (Greta), Uly Schlesinger (Nathan), Nathan Stewart-Jarrett (Sam), Chase Sui Wonders (Riley), Justice Smith (Chester) e Martha Plimpton (Megan).

In aggiunta, membri ricorrenti del cast sono Sam Trammell (Mark), Anthony Keyvan (Pablo), J. August Richards (Joe), John Ross Bowie (Patrick), Mary Birdsong (Mrs. Culpepper), Patricia De Leon (Sela), Sydney Mae Diaz (J), Alicia Coppola (Carol), Marwan Salama (Bo), Marisela Zumbado (Lucia) e Diego Josef (Cooper).

La prima stagione di Generation è composta da 16 episodi, divisi in due parti da otto episodi ciascuna; i produttori esecutivi sono Zelda Barnz, Daniel Barnz, Ben Barnz, Lena Dunham, Sharr White, John Melfi e Jenni Konner.

Fonte: Variety