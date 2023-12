Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 dicembre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Prime Video sta magistralmente creando un distintivo universo di supereroi ancorato all'acclamata The Boys. Basandosi sul successo della serie TV tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, la piattaforma di streaming si è avventurata ulteriormente in questo universo con Gen V.

Lo spin-off, ambientato in un college gestito dalla Vought, estende la portata narrativa della serie madre. Sebbene Gen V sia costituita da solo 8 episodi si collega profondamente a The Boys, con importanti cameo - come quelli di Patriota (Antony Starr) e Billy Butcher (Karl Urban).

Lo spettacolo approfondisce l'intensa competizione tra i suoi personaggi, ognuno dei quali lotta per un posto nei Sette. Anche se questo elemento della trama è centrale in Gen V, Prime Video è attento al suo utilizzo, con l'obiettivo di mantenere la narrazione fresca e coinvolgente.

Michele Fazekas, la showrunner di Gen V, ha fatto luce sull'approccio ricco di sfumature a questo filo narrativo:

"Questo sarà sempre un obiettivo allettante ma sempre problematico. Mentre i personaggi sono allettati dalla prospettiva, stanno anche diventando consapevoli del marciume sottostante e dei compromessi morali all'interno del mondo dei Super. Penso che i nostri protagonisti stiano iniziando a capirlo, il che non vuol dire che non accetteranno comunque. Perché se limiti abbastanza le loro scelte, inizia a sembrare piuttosto buono. Ma non lo so...Questa è un'altra cosa a cui vuoi essere molto, molto attento quando giochi quella carta".

Fonte: Comic Book