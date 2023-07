Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Sebbene non si abbiano informazioni ufficiali sulla data di uscita della quarta stagione di The Boys, i fan dovranno aspettare soltanto fino a settembre per rientrare in quel mondo, con lo spin-off Gen V.

Prime Video ha infatti rilasciato un video promozionale, nel quale ha svelato i mesi di uscita delle serie TV e dei film in programma.

It’s an exciting time to have Prime. pic.twitter.com/lEOGyO6gs9 — Prime Video (@PrimeVideo) July 13, 2023

Lo spettacolo sarà incentrato su alcuni giovani super che vengono messi alla prova alla Godolkin University School of Crimefighting, e vedrà nel cast la star de Le Terrificanti Avventure di Sabrina Jaz Sinclair, Lizze Broadway di The Rookie, Patrick Schwarzenegger di The Staircase e Shelley Conn di Bridgerton.

È stato inoltre rivelato che anche alcuni personaggi dello spettacolo principale faranno la loro comparsa nel corso dello spin-off: troveremo infatti Jessie T Usher nei panni di A-Train, Colby Minifie come Ashley Barrett, PJ Byrne nel ruolo di Adam Bourke e Jensen Ackles come Soldatino, il quale ha confermato la sua apparizione:

"Soldier Boy compare per un breve momento in questo nuovo spin-off di The Boys. In effetti, ci sono alcuni cameo della nave madre che entrano in questo spin-off. La mia piccola parte è stata pesantemente improvvisata".