Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Gargoyles - Il Risveglio degli Eroi, uscita negli anni '90, rappresentò una vera e propria novità nel panorama dei canonici programmi Disney a causa dei toni più maturi e delle atmosfere dark. La serie animata andò in onda tra l’ottobre del 1996 e il febbraio 1999 sulla Rai, diventando un cult del mondo animato.

Lo show narra le vicende di un gruppo di gargolle, creature mitologiche che si trasformano in pietra per effetto dei raggi del sole e che vivono di notte. Dopo aver dormito per mille anni a causa di un incantesimo, si risvegliano nella New York moderna e decidono di difenderla dal crimine.

Proprio il carattere più cupo sembrerebbe aver spinto Disney a prendere le distanze dallo spettacolo negandogli addirittura il proprio logo. La conferma arriva direttamente dal creatore Greg Weisman:

"A differenza di Ducktales, Disney aveva paura di apporre il suo nome alla serie. Quindi tecnicamente eravamo i Gargoyle di Buena Vista".

Inoltre, il talentuoso regista horror Jordan Peele (Get Out – Scappa) starebbe valutando un film in live action dedicato proprio ai Gargoyle. Sembrerebbe che la Disney abbia messo il progetto in stand by al fine di valutare l’opportunità al meglio.