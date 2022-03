Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Disney+ ha iniziato la produzione di una serie TV limitata che segue il film vincitore del BAFTA del 1997, The Full Monty (in Italia conosciuto come Full Monty - Squattrinati Organizzati), che andrà in onda su Hulu negli Stati Uniti.

La pellicola originale parla di sei lavoratori siderurgici disoccupati che formano una compagnia di spogliarellisti. La serie di otto episodi, intitolata Full Monty, seguirà i personaggi mentre navigano nella città post-industriale di Sheffield esplorando i problemi della società come la sanità, l'educazione e la disoccupazione, e ancora una volta si vedrà come lo sforzo collettivo possa trionfare sulle avversità.

I candidati per riprendere i loro ruoli dal film sono Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Steve Huison, Lesley Sharp, Mark Addy, Hugo Speer, Paul Barber e Wim Snape. Questa nuova serie TV limitata coinvolgerà anche i figli e i nipoti dei personaggi storici.

Simon Beaufoy, lo sceneggiatore del film del 1997, ha creato, scritto ed è produttore esecutivo della serie Disney+, che sarà diretta da Andrew Chaplin e Catherine Morshead e co-sceneggiata da Alice Nutter.

Fonte: TVLine