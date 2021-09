Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Un nuovo trailer condiviso da Apple TV+ dona uno sguardo più approfondito all'attesa serie TV di fantascienza, basata sull'intramontabile trilogia dello scrittore russo Isaac Asimov, Foundation.

La nuovo clip approfondisce il personaggio Dr. Hari Seldon (Jared Harris) e il suo studio sulla psicostoria, ovvero la capacità di prevedere il futuro. Quindi Seldon è in grado di vedere cosa accadrà all'umanità e, soprattutto, sa che l’onnipotente Impero sta per cadere. Tuttavia il futuro non è senza speranza, poiché la Fondazione si estenderà per molti anni e pianeti per garantire la sopravvivenza. Questo pone la società in una missione per preservare le parti più essenziali delle loro vite attuali in modo che le civiltà future abbiano una solida base su cui costruire.

Lo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, nel video, espone il suo pensiero in riferimento ai precedenti tentativi di dare vita a un adattamento televisivo o cinematografico agli scritti di Asimov:

"Ci sono tre aspetti complicati dell'opera di Asimov che penso abbiano creato problemi ai produttori in tutti gli altri adattamenti. Il primo è che la storia dovrebbe abbracciare 1.000 anni con un gran numero di enormi salti temporali. Insomma, è certamente difficile da riassumere in un film di due o tre ore. Il secondo aspetto è che i libri sono una sorta di antologia. Ci sono un paio di racconti nel primo libro con il personaggio principale Salvor Hardin, poi si salta avanti di cento anni e vi è un personaggio diverso. La terza cosa è che non sono particolarmente emotivi: sono libri sulle idee, sui concetti. Quindi gran parte dell’azione avviene fuori dallo schermo. Nei libri, l’Impero, che è su 10.000 mondi, cade letteralmente. Ovviamente, non avrebbe funzionato per uno show televisivo di breve durata".

Il romanzo di Asimov è stato originariamente pubblicato nel 1942 e da allora è stato un modello di fama mondiale per innumerevoli libri di fantascienza, film e programmi televisivi. A tal proposito Goyer continua dicendo:

"Foundation è la più grande opera di fantascienza mai scritta. Ha donato ispirazione alla saga di Star Wars e allo stesso libro Dune di Herbert poi ripreso al cinema. La storia è una partita a scacchi di 1.000 anni tra Hari Seldon e l’Impero, e tutti i personaggi in mezzo sono le pedine, ma alcune delle pedine nel corso di questa saga finiscono per diventare re e regine. Sono idee audaci da riportare sullo schermo. Il trucco è stato capire come prendere queste idee pesanti che abbracciano millenni e plasmarle a livello emotivo".

Foundation arriverà in esclusiva venerdì 24 settembre su Apple TV+. I primi due episodi saranno disponibili al momento del lancio, con i successivi in arrivo ogni venerdì. Per tutte le informazioni vi invitiamo a leggere la nostra guida!

Fonte: Entertainment Tonight