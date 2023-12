Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo il grande successo riscosso, Apple TV+ ha rinnovato Fondazione per una terza stagione. La serie TV sci-fi si è rivelata finora uno dei miglior progetti del colosso californiano.

Basato sulla trilogia di romanzi di Isaac Asimov, lo spettacolo racconta la storia dello scienziato Hari Saldon (Jared Harris) che, grazie alla psicostoria, prevede la rovina della casata imperiale che da migliaia di anni governa sulla galassia, professando ordine e pace tra i vari popoli e pianeti.

Nel cast principale sono presenti anche Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton e Terrence Mann.

A proposito della notizia del rinnovo, lo showrunner e produttore David S. Goyer ha dichiarato:

"Sono elettrizzato che Apple ci abbia dato l'opportunità di continuare a raccontare l'innovativa saga galattica di Isaac Asimov. Questa volta, la posta in gioco per la Fondazione e l'Impero sarà ancora più alta".

Inoltre Matt Cherniss capo programmazione di Apple TV+ ha sottolineato:

"Siamo rimasti tutti incredibilmente colpiti dall'adattamento ambizioso, ricco di azione e fantasioso che David e il resto di questo talentuoso team hanno creato. Vedere Fondazione diventare un successo globale è stato più che emozionante, con il pubblico di tutto il mondo che continua ad essere affascinato settimana dopo settimana da questo viaggio drammatico e avvincente per salvare l'umanità. Non vediamo l’ora che tutti possano sperimentare cosa c’è in serbo per i personaggi vecchi e quelli nuovi".

Lo stesso Goyer, in un'intervista del 2021, aveva auspicato uno sviluppo complessivo di 80 ore per un totale di 80 episodi.

Fondazione è disponibile con le prime due stagioni su Apple TV+.

Fonte: Deadline