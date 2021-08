Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 46 minuti fa

"Non potete salvare voi stessi, ma potete salvare la vostra eredità".

L’azienda statunitense Apple si conferma essere molto interessata ai prodotti seriali di genere fantascientifico. Per questo la saga chiamata Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov viene riportata sul piccolo schermo con Foundation, ispirata dal primo dei romanzi dello scrittore sovietico Fondazione, pubblicato in Italia anche con i titoli di Cronache della Galassia e Prima Fondazione.

Trama e cast

Trantor, capitale dell'Impero Galattico, è una metropoli che copre un intero pianeta. Hari Seldon (Jared Harris), il primo e il più grande psicostoriografo vivente, utilizzando complesse funzioni matematiche e calcoli statistici, applicati alla Sociologia e la Storiografia, è giunto alla conclusione che l'Impero sia in rapido decadimento e in pochi secoli si giungerà a un periodo di barbarie, che si stima possa durare trentamila anni. Nel tentativo di ridurre questo interregno ad appena mille, Seldon, che è stato nel frattempo arrestato e sottoposto a processo, propone alla corte giudicante, di istituire una comunità di scienziati per la creazione di un'Enciclopedia galattica, allo scopo della preservazione della conoscenza. Ma dovrà vedersela con le mire dell’imperatore Brother Day (Lee Pace), intenzionato a bloccare sul nascere la diffusione delle teorie catastrofiche di Seldon.

Il cast è formato anche da: Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.

Produzione e curiosità

Si tratta della più grande opera di fantascienza di tutti i tempi, così viene definita l’omonima trilogia di romanzi dello scrittore biochimico e divulgatore scientifico Asimov, pubblicata tra il 1942 e il 1993, dallo sceneggiatore David S. Goyer (The Dark Knight). Proprio Goyer sarà lo showrunner a capo di quella che si prospetta essere la più ambiziosa produzione televisiva di Apple TV+.

Nonostante questi romanzi abbiano avuto un’enorme eco, tanto da influenzare anche franchise come Star Wars, nessuno aveva mai avuto il coraggio di adattare sullo schermo una storia così enorme che arriva ad abbracciare migliaia di anni.

L’attesa saga epica, che valse ad Asimov il premio Hugo nel 1966 come miglior ciclo fantascientifico, era stata inizialmente pianificata come una trilogia cinematografica ed era stata prevista per la HBO con la direzione di Jonathan Nolan prima di trasferirsi da Apple. La saga è formata da storie brevi apparse in origine sulla rivista statunitense Astounding Science-Fiction. Le singole storie sono indipendenti, ma seguono lo stesso filo conduttore.

Inoltre, per il Ciclo delle Fondazioni, Asimov si era ispirato alla monumentale opera storica di Edward Gibbon Declino e caduta dell'impero romano.

I produttori esecutivi della serie TV sono: David S. Goyer, David Ellison, Dana Goldberg e la stessa figlia dello scrittore russo, Robyn Asimov.

Data di uscita e trailer

Foundation arriverà in esclusiva su Apple TV+ il 24 settembre, con i primi due episodi disponibili, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì.

Di seguito il trailer ufficiale: