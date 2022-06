Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Nuovi aggiornamenti su Flower of Evil: e star Piolo Pascual e Lovi Poe guideranno il cast dell'adattamento filippino della serie TV coreana, andata in onda in tutta l'Asia orientale e parti del Medio Oriente. Lo show è incentrato su una detective donna che sospetta che il marito sia un serial killer, e si mette all'opera per scoprirlo.

L'adattamento filippino sarà presentato a livello internazionale grazie a Viu in 16 diversi territori dell'Asia, Medio Oriente e Sud Africa a breve.

Il progetto è descritto come una serie TV drammatica di suspence poliziesca, che racconta la storia di un amore incondizionato; ruota attorno a una coppia alle prese con le sfide poste dai loro segreti. Jacob, un marito affettuoso e padre di famiglia, nasconde dietro di sé un passato di assassinii, all'ombra di Iris, sua moglie detective. Quando Iris assume la guida di un caso legato a Jacob, verranno a galla molte verità a lungo sotterrate ed entrambi lotteranno per proteggere la vita che si sono a lungo costruiti.

Piolo Pascual era stato attenzionato a un noto festival come talento da tenere d'occhio, ed è conosciuto per la serie TV Don't Give Up on Us, e i film Silong, Latay e Yesterday Today Tomorrow.

Fonte: Variety