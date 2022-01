Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La star di The O.C. Adam Brody reciterà insieme a Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Maxim Jasper Swinton, Meara Mahoney Gross e Claire Danes in Fleishman is in Trouble di FX, un adattamento in serie limitata del romanzo bestseller di Taffy Brodesser-Akner.

Creata da Brodesser-Akner, la storia è incentrata sul quarantenne Toby Fleishman (Eisenberg), recentemente separato, che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo degli appuntamenti al buio creati tramite app. Proprio all'inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie Rachel (Danes) scompare, lasciandolo con i bambini e nessun indizio su dove si trovi o se ha intenzione di tornare.

Mentre bilancia genitorialità, il ritorno di vecchi amici, una promozione nell'ospedale in cui lavora e tutte le donne idonee che Manhattan ha da offrire, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa è successo a Rachel finché non guarderà con un occhio più onesto cosa è successo al loro matrimonio.

Brody interpreterà Seth (ahah, esatto), un vecchio amico di Toby. Swinton e Gross interpretano rispettivamente i figli Solly e Hanna. Caplan interpreta Libby, la narratrice dello show e l'amica di Toby e Seth.

Fonte: Deadline