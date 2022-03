Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Jessica Brown Findlay (Brave New World) e Anthony Welsh (Master of None) reciteranno in una nuova serie drammatica britannica di Paramount+, intitolata Flatshare.

La serie di sei episodi ha già iniziato le riprese a Bristol, nel Regno Unito. La produzione si svolgerà anche a Londra e Brighton.

Flatshare racconta la storia di due ventenni che cercano di cavarsela, condividendo non solo un appartamento ma un letto. Brown Findlay interpreterà Tiffany, una lavoratrice con salario minimo che lavora per un sito di notizie clickbait, mentre Welsh interpreterà Leon, che lavora di notte in un ospizio.

Per risparmiare denaro, sfruttano i loro orari complementari condividendo il loro appartamento e il loro letto, con Tiffany che dorme tutta la notte mentre Leon lavora, e Leon che dorme durante il giorno, quando Tiffany è alla sua scrivania in l'ufficio. Comunicano interamente tramite Post-It.

Nonostante non si siano mai incontrati, iniziano presto a sviluppare sentimenti l'uno per l'altra.

La piattaforma di streaming Paramount+ sarà lanciata nel Regno Unito, Corea del Sud, Francia, Germania, Svizzera, Austria e in Italia nel 2022.

Fonte: Variety