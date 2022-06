Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 minuti fa

I vampiri sono tornati nel catalogo di Netflix, con la serie TV teen drama First Kill, disponibile dal 10 giugno.

La prima stagione è composta da otto episodi, ma i fan si stanno già chiedendo se ce ne siano altri in arrivo. Sarah Catherine Hook, una delle protagoniste, si augura che ci sia una seconda stagione:

"Penso che se voi ragazzi guardaste lo spettacolo e vi assicuraste che sia tra i primi dieci su Netflix, si potrebbe arrivare a una seconda stagione. Lo spero davvero. Quindi guardatelo tutti e andrà bene, torneremo, non preoccupatevi".

Il finale dello show è stato problematico e devastante per i personaggi principali Juliette (Hook) e Calliope (Imani Lewis), portandole ad essere divise. Secondo l'attrice della giovane vampira Juliette, c'è un percorso per entrambe per poter sistemare la complessa situazione, ma ci vorrà molto lavoro:

"Penso che saranno in grado di farlo. Sai, sono molto giovani, però ci vorrà del tempo. Penso che Calliope probabilmente farà del suo meglio per essere l'ultima cacciatrice di vampiri. Penso che proverà a uccidere Juliette un paio di volte. E penso che anche Juliette combatterà! Spero davvero in qualcosa tipo...hai presente quando c'è una rissa e poi diventa un po' sexy e tu dici: 'Ah, ma sono ancora attratto da te!'?".

Adattato dalla scrittrice specializzata V.E. Schwab da un suo stesso racconto contenuto nell’antologia Vampires Never Get Old: Tales With Fresh Bite, lo spettacolo racconta la storia d'amore impossibile fra una vampira e una cacciatrice.

Tutte le informazioni di First Kill sono disponibili nella nostra guida!

Fonte: Comic Book