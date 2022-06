Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

"Vengo da una stirpe millenaria dei migliori cacciatori di mostri mai esistiti..."

Dopo diversi titoli di successo sullo stesso tema, il colosso dello streaming Netflix torna ancora una volta a puntare sull'amore impossibile tra il vampiro e la cacciatrice ma, per la prima volta, si tratta di due donne protagoniste nella serie TV statunitense, teen drama soprannaturale, First Kill.

Trama e cast

Quando arriva il momento per l'adolescente vampira Juliette di fare la sua prima uccisione in modo da poter prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri, punta gli occhi su una nuova ragazza in città di nome Calliope. Ma con grande sorpresa di Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri proveniente da una famiglia di celebri cacciatori. Entrambe scoprono che l'altra non sarà così facile da uccidere e, sfortunatamente, troppo facile da farsi amare. La loro unione sarà osteggiata da entrambe le loro famiglie che si scontreranno in una battaglia senza esclusione di colpi.

Imani Lewis (Hightown) interpreta Calliope Burns, cacciatrice di mostri indomita e caparbia. Al di là della sua determinazione si nasconde un’adolescente vulnerabile dilaniata da un conflitto interiore, che si divide tra il dovere verso la propria famiglia e il suo desiderio di amare.

Sarah Catherine Hook (NOS4A2), invece, è Juliette Fairmont, adolescente timida e gentile nata vampira ma determinata a non diventare un mostro. La sua famiglia l’ha sempre sostenuta, ma adesso che sta diventando grande, la sua ricerca dell’amore è messa a rischio dall’eredità di cui è destinata a farsi carico.

Il cast completo include:

I Burn (cacciatori di mostri)

Aubin Wise (Talia)

(Talia) Jason Robert Moore (Jack)

(Jack) Phillip Mullings Jr. (Theo)

(Theo) Dominic Goodman (Apollo)

I Fairmont (vampiri)

Elizabeth Mitchell (Margot)

(Margot) Will Swenson (Sebastian)

(Sebastian) Gracie Dzienny (Elinor)

(Elinor) Dylan McNamara (Oliver)

Troviamo inoltre MK xyz, nei panni di Tess, Jonas Dylan Allen, come Ben e Roberto Mendez (Noah).

Produzione e curiosità

Basato sul racconto dell'autrice bestseller del New York Times Victoria Schwab, lo show è creato, scritto e prodotto da Felicia D. Henderson, che è anche showrunner. I produttori esecutivi sono Schwab, Emma Roberts e Karah Preiss, mentre la produzione è curata da Netflix e Belletrist Productions.

La serie TV rimanda alle atmosfere dello show per eccellenza del genere, Buffy the Vampire Slayer, raccontando una storia contemporanea con contenuti LGBTQ+.

Il trailer ufficiale mostra inoltre l'esistenza di lupi mannari e demoni e ciò fa pensare che Netflix potrebbe allargare questo mondo con nuove stagioni.

Data di uscita e trailer

La prima stagione di First Kill è composta da otto episodi dalla durata di un'ora ciascunoe sarà disponibile su Netflix dal 10 giugno.